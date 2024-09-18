Bin Selman, bağımsız Filistin devleti olmaksızın İsrail'le ilişki kurulmayacağını söyledi

Bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisinin açılış oturumunda konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gayretle çalışmaya devam edecek. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak." dedi.

Bin Selman, İsrail'in Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak işlediği suçları Suudi Arabistan'ın en güçlü şekilde kınadığını ve reddettiğini vurguladı.

Dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Bin Selman, bunun "uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi" olduğunu ifade etti.

Bin Selman, Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti.

Yemen, Sudan ve Libya'daki krizlere dair Bin Selman, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki krizlere siyasi çözümler bulmak için bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.