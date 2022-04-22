İsmi verilmeyen hastanın başka sağlık sıkıntıları da vardı ve 2021'de hastanede hayatını kaybetti.

Londra sağlık görevlileri, bunun gibi kalıcı enfeksiyonların hala nadir olduğunu söylüyor.

Çoğu insan vücudu virüsü doğal olarak temizliyor, ancak söz konusu hasta ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahipti.

Uzmanlar, bunun gibi kronik enfeksiyonların COVID-19 hakkındaki anlayışımızı ve oluşturabileceği riskleri geliştirmek için incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Yaklaşık 50 kez pozitif test edildi

Hasta ilk olarak 2020'nin başlarında koronavirüse yakalandı. Belirtileri vardı ve enfeksiyon bir PCR testi ile doğrulandı.

Sonraki 72 hafta boyunca hem rutin kontroller hem de bakım için birçok kez hastaneye girip çıktı.

Her seferinde (toplamda yaklaşık 50 kez) pozitif test edildi.