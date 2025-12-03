Açık 7.1ºC Ankara
AA 03.12.2025 18:10

Bilim insanları, yüze dolgu yaptıranları, doku kaybı ve körlük gibi komplikasyonlar konusunda uyardı

Bilim insanları, yüzüne dolgu yaptıran kişilerin, bu işlemin damarları tıkayarak doku kaybı ve hatta körlük gibi tehlikeli komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyarılması gerektiğini bildirdi.

Bilim insanları, yüze dolgu yaptıranları, doku kaybı ve körlük gibi komplikasyonlar konusunda uyardı

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesinden Dr. Rosa Sigrist ve ekibi, Mayıs 2022 ila Nisan 2025'te Brezilya, Kolombiya ve Şili'deki dört radyoloji merkezi, Hollanda'daki bir dermatoloji merkezi ve ABD'deki bir plastik cerrahi merkezinde yapılan başarısız 100 dolgu işlemini inceledi.

Araştırmada, ultrason taramaları sonucunda kırışıklıkları gidermek ve belirli bölgeleri şekillendirmek için kullanılan dermal dolgu işlemi sonucunda yüzdeki damarlarda kan akışının durduğu gözlemlendi.

Başaraştırmacı Dr. Sigrist, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, her ne kadar nadir görülse de dolgu maddesinin damarlara ya da bunun çok yakınına enjekte edilmesiyle ortaya çıkan bu tür komplikasyonların tedavi edilmezse doku ölümüne ve yüz deformasyonuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle burun çevresinin riskli enjeksiyon bölgesi olduğuna dikkati çeken Sigrist, burundaki damarların başın bazı çok önemli bölgeleriyle bağlantılı olduğunu ve bu damarların zarar görmesi halinde cilt hasarı, körlük, felç gibi ciddi komplikasyonların meydana gelebileceğini vurguladı.

Kliniklere enjeksiyonun yapılacağı yeri planlamak için ultrason kullanmalarını tavsiye eden Sigrist, komplikasyon ortaya çıkması durumunda ultrasonun tedavi edilecek yeri belirlemeye yardımcı olabileceğini kaydetti.

Sigrist, "Eğer ultrason bulgusunu görebilirsek, tıkanmanın meydana geldiği tam noktayı belirleyebiliriz." dedi.

Çalışma, bu hafta, Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin yıllık kongresinde sunulacak.

"Kan damarlarının yerini haritalandırmak, tedavi öncesinde değerli bilgiler sağlar"

İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği (BAAPS) Başkanı Nora Nugent da ultrasonun birçok cerrahi ve tıbbi işlem açısından çok yararlı olduğunu vurgulayarak, "Kan damarlarının yerini haritalandırmak, şüphesiz ki tedavi öncesinde değerli bilgiler sağlar." ifadesini kullandı.

İngiltere hükümeti, ağustosta kozmetik işlemlere kısıtlamalar getirmeyi planladığını açıklamıştı.

Buna göre, yüksek riskli işlemlerin sadece "uygun niteliklere sahip" sağlık profesyonellerince uygulanması önerilmiş, dolgu ile botoks kliniklerinin lisans alması için daha sıkı standartları karşılamaları gerektiği vurgulanmıştı.

Bilimsel Araştırma Estetik
