Avustralya'nın Melbourne kentindeki Monash Üniversitesi'nden bir ekip, toprak bakterisinden hidrojen tüketen bir enzimin, atmosferi bir enerji kaynağı olarak kullanarak elektrik akımı üretebildiğini buldu.

Monash Üniversitesi Biyotıp Keşif Enstitüsü'nden Profesör Chris Greening, "Antarktika toprakları, volkanik kraterler ve okyanusun derinliklerinde yaşayanlar da dahil, bakterilerin büyümek ve hayatta kalabilmek için havadaki hidrojeni enerji kaynağı olarak kullanabildiğini bir süredir biliyoruz" dedi.

Keşif, çarşamba günü Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan "Structural basis for bacterial energy extraction from atmospheric hydrogen" (Atmosferik hidrojenden bakteriyel enerji elde etmenin yapısal temeli) başlıklı bir makalede detaylandırıldı.

Araştırmacılara göre, Huc adı verilen enzimin "şaşırtıcı derecede istikrarlı" ve "havadan enerji" üretmede epey etkili olduğu kanıtlandı.

Deneyler, saflaştırılmış Huc'ı uzun süre donma seviyesinde veya 80 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda elektrik üretme gücünü kaybetmeden depolamanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

"Doğal pil" enzimi Huc'ın ilk uygulamaları arasında, güneş enerjisiyle çalışan cihazlara alternatif olarak havayla çalışan küçük cihazlar bulunuyor.