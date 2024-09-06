Bilim insanları fare derisini şeffaf hale getirdi: İnsan cildinde de uygulanabilir mi?

Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte canlı bir organizmanın iç yapısını işlevsel haldeyken daha net bir şekilde gözlemlemeyi sağlayabileceğini umuyor.

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanı Guosong Hong, “Bu teknoloji, damarların daha net görünmesini sağlayarak kan alımını kolaylaştırabilir, lazerle dövme silme işlemini daha basit hale getirebilir veya kanserlerin erken teşhisi ve tedavisinde yardımcı olabilir” dedi.

Araştırmada kullanılan yöntem, ışığın belirli bir dalga boyunda dokuların farklı kırılma indekslerine sahip bölgelerinde saçılmasını önlemeye dayanıyor.

Normalde doku ve çevresindeki sıvılar, farklı kırılma indekslerine sahip oldukları için ışığı saçıyor ve şeffaflık kayboluyor. Ancak, kırılma indeksleri eşitlenirse, ışık derin dokulardan yansıyıp geçebilir ve böylece daha net bir görüntü elde edilebilir.

[Organların önce (before) ve sonraki (after) görüntüleri]

Ucuz ve etkili bir yöntem olabilir

Bu yöntemi gerçekleştirmek için, araştırmacılar tartrazin adı verilen gıda boyasını kullandı. Tartrazin, belirli dalga boylarındaki ışığı emerek çevredeki sıvının kırılma indeksini değiştirdi ve ışığın saçılmasını önemli ölçüde azalttı. Ou, “Bu boya biyouyumlu, yani canlı organizmalar için güvenli. Ayrıca çok ucuz ve etkili; çalışması için çok az miktarda kullanmamız yeterli” dedi.

Tartrazin boya, farelerin derisine uygulandığında kan damarları, organlar ve hatta sindirim sistemindeki kas hareketleri gözlemlenebildi.

Boyanın uygulanmasından birkaç dakika sonra cilt şeffaf hale geliyor ve işlem sonrasında yıkanarak eski haline dönüyor. Vücudun daha derin bölgelerine nüfuz eden boya ise idrar yoluyla dışarı atılıyor.

İnsan derisinin fare derisinden 10 kat daha kalın olduğu göz önüne alındığında, bu yöntemin insanlar üzerinde de işe yarayıp yaramayacağı henüz belirsiz. Araştırmacılar, bu konuyu daha fazla araştırmayı planlıyor.

Bu çalışma, Science dergisinde yayımlandı.