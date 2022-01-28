Çalışma, Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nin Wyss Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 115 Afrika pençeli kurbağası üzerinde denemler yapıldı. Kaybedilen uzuvları tamamen yenileyebilen semenderler gibi diğer bazı amfibilerin aksine, kurbağalar sınırlı yenilenme potansiyeline sahipler.

Sağ arka bacağı kesilen kurbağalar 3 gruba ayrıldı

Sağ arka bacağı kesilen kurbağalar üç gruba ayrıldı ve kontrol grubu hiç tedavi görmedi.

Başka bir gruba, daha önce araştırma ekibi tarafından geliştirilen ve BioDome adı verilen giyilebilir bir biyoreaktör cihazı verildi. Cihaz, hidrojel adı verilen bir polimere işlenen ipekböceklerinden ipek içeren iç tabakasına sahip, silikon rejeneratif bir kılıftır.

Üçüncü grup da BioDome'u aldı, ancak bunun üzerine beş ilaçtan oluşan bir kokteyl ile aşılandı.

Her ilacın, iltihabı azaltmaktan yara dokusunun gelişimini yavaşlatmaya ve sinir ve kan damarlarının büyümesini başlatmaya kadar farklı bir amacı vardı.

24 saat cihaz takıldı, 18 ay gözlem yapıldı

Cihaz sadece 24 saatlik bir süre için takıldı, ardından kurbağalar bilim adamları tarafından 18 ay boyunca gözlemlendi.

Kontrol grubu basit bir "sivri uç" - uzun, özelliksiz bir kütük - büyürken, BioDome'lu kurbağalar daha uzun ve daha hassas sivri uçlar geliştirdi.

Aşılanmış cihazı alan şanslı kurbağalar, işleyen bir uzuv geliştirmeyi başardılar.

Yeniden büyüyen uzuv işlevsel olarak kullanılabiliyor

Tufts Üniversitesi bir basın açıklamasında "Yeni uzuvlar, doğal bir uzvun kemik yapısına benzer özelliklerle genişletilmiş kemik yapısına sahipti, nöronlar da dahil olmak üzere daha zengin bir iç doku tamamlayıcısı ve altta yatan kemiğin desteği olmasa da uzuv ucundan birkaç "ayak parmağı" büyüdü" dedi.

Yeniden büyümüş uzuv, amfibilerin onu yüzmek, itmek ve kendilerini suya yönlendirmek için kullanmasıyla tamamen işlevsel görünüyordu.

Kurbağalarda yapılan başarılı araştırma ile bilim insanları, şimdi çabalarını amfibiyenlere göre genellikle daha düşük yenilenme yeteneklerine sahip olan memelilere kaydırmayı planlıyorlar.