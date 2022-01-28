Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atık maskeler şarj aleti kalıbına dönüşüyor
[Fotoğraf:AA]
Pandemi ile hayatın bir parçası haline gelen maskeler ciddi bir atık birikimine yol saçarken Taytvan maskeleri geri dönüştürmenin yolunu buldu. Atık maskelerden şarj aleti kalıpları yaptı.
COVID-19 ile birlikte takmanın zorunlu olduğu maskeler atık miktarının önemli bir kısmını oluşturdu.
Büyük bir çevrte kirliliğinin ve ekonomik kaybın nedeni olan maskeler için parlak bir geri dönüşüm formülü Tayvan'dan geldi.
Tayvan'ın Yeni Taipei kentinde bulunan Miniwiz Atık Laboratuvarı'nda, yeni tip koranavirüs salgınına karşı kullanılan yüz maskeleri kablosuz telefon şarj aleti kalıplarına dönüştürülüyor.
Projenin mimarı laboratuvarın kurucularından Arthur Huang maskeleri kolay bir işlemden geçirerek milyolarca atığı hayata geri döndürüyor.
Etiketler: Geri Dönüşüm Maske
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