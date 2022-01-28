COVID-19 ile birlikte takmanın zorunlu olduğu maskeler atık miktarının önemli bir kısmını oluşturdu.

Büyük bir çevrte kirliliğinin ve ekonomik kaybın nedeni olan maskeler için parlak bir geri dönüşüm formülü Tayvan'dan geldi.

Tayvan'ın Yeni Taipei kentinde bulunan Miniwiz Atık Laboratuvarı'nda, yeni tip koranavirüs salgınına karşı kullanılan yüz maskeleri kablosuz telefon şarj aleti kalıplarına dönüştürülüyor.

Projenin mimarı laboratuvarın kurucularından Arthur Huang maskeleri kolay bir işlemden geçirerek milyolarca atığı hayata geri döndürüyor.