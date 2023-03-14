Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar akıllı yara bandı geliştirdi.

Geliştirilen bant, elektrotlardan, enerji toplama bobininden ve iyileşme sürecine katkı sağlayan sensörlerden oluşuyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde, yeni bandajın yarayı, ilk yarım saat içinde bile iyileştirmeye başladığı görüldü.

Yaralı bölgeye verilen elektronlar sayesinde hücrelerin yüzde 30 daha hızla iyileştiği ve bölgede cilt dokusunun yenilendiği gözlemlendi.

Akıllı yara bandında az miktarda metal kullanıldığını belirten araştırmacılar, bunun da vücutta kısa sürede çözündüğünü belirtiyor.

Yakında akıllı yara bantlarının insan üzerinde denenmesine başlanması planlanıyor.

Kendi kendini temizleyen yüzeyler

Teksas Üniversitesi'ndeki araştırmacıların gündeminde ise, toz parçacıklarının yapışmasını engelleyen "kendi kendini temizleyen" yüzeyler var.

Araştırmacılar, yüzeylerde toz parçacıkların malzemeye yapışmasını zorlaştıran nano ölçekli ağ oluşturdu.

İnsan gözünün fark edemeyeceği şekilde değiştirilen bu yüzeylerde parçacıklar birbirine yapışıyor ve bulundukları yere tutunamıyor.

Araştırma sonucuna göre, pürüzsüz yüzeyin yüzde 35'inden fazlası tozlu kalırken, bu teknikle değiştirilen yüzeyin yalnızca yüzde ikisi tozlu görünüyor.

