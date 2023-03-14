Filipinler Ordusu Komutanı General Romeo Brawner ile ABD Ordusu Komutanı General Xavier Brunson'un da katıldığı törenle başlatılan tatbikata, 1000'i aşkın Filipinli asker ve 3 binden fazla ABD askeri katılıyor.

Tatbikata ilişkin bilgi veren General Brawner, tatbikatın, Filipin ve ABD birliklerinin hava ve kıyı savunma becerilerini artırmayı ve çeşitli askeri operasyonlarda iki ordu arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Ülkede, 2016'dan bu yana her yıl düzenlenen "Salaknib" tatbikatının 4 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

Filipinler, iki ülke arasında 2014’te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.