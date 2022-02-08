Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP) Direktörü ve Biden'ın Bilim Danışmanı olarak görev yapan Dr Eric Lander, Pazartesi günü Biden'a yazdığı bir mektupta istifa etti.

Lander , "Onlarla konuşma tarzımla geçmişteki ve şimdiki meslektaşlarıma zarar verdiğim için harap oldum. Hem erkeklere hem de kadınlara karşı saygısız ve küçük düşürücü davranışlar sergiledim. Görevime etkin bir şekilde devam etmenin mümkün olmadığına ve bu ofisin işi engellenemeyecek kadar önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başkan'ın Lander'ın istifa mektubunu kabul ettiğini ve “OSTP'de pandemi”, kanser ve iklim değişikliği konusundaki çalışmaları için minnettar olduğunu duyurdu.

Psaki, “Dr. Lander'ın önümüzdeki yıllarda bilim camiasına önemli katkılar sağlamaya devam edeceğini biliyor” dedi.

Lander aleyhindeki zorbalık suçlamalarına ilişkin iki aylık bir soruşturma , onun birkaç kadın çalışanla "aşağılayıcı veya yıpratıcı bir şekilde" konuştuğuna dair "güvenilir kanıtlar" bulmuştu.