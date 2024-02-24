Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2024 04:08

Biden'ın ses kaydının yapay zekayla yapıldığı ortaya çıktı

ABD'de 2024 seçimleri çerçevesinde, New Hempshire'da yapılan ön seçimden bir gün önce seçmenlere gönderilen Başkan Joe Biden'ın sahte ses kaydını, bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı tespit edildi.

Biden'ın ses kaydının yapay zekayla yapıldığı ortaya çıktı

NBC News'in haberine göre, Biden'ın sahte ses kaydını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak oluşturan kişinin New Orleans eyaletinde sihirbazlık gösterileriyle geçinen Paul Carpenter olduğu ortaya çıktı.

Carpenter, söz konusu ses kaydını Demokrat partideki bir başka aday Dean Phillips'e çalışan Steve Kramer'in kendisinden istediğini ve nerede kullanılacağına dair bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Olayın detaylarını aktaran Carpenter, soruşturması devam eden sahte ses kaydını Eleven Labs isimli bir programda yaptığını belirterek, "Robocall'da kullanılan sesi ben yaptım ama bunu ben dağıtmadım. Birinin bana bir şey yapmam için para teklif ettiği bir durumdu ve ben de yaptım. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Nasıl dağıtılacağını bilmiyordum." dedi.

Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü

Yapay zeka ile insanları yanıltmanın "çok kolay" olduğunu anlatan Carpenter, "Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü ve yalnızca 1 dolara mal oldu" dedi.

Carpenter, bu iş için Cramer'den sadece 150 dolar aldığını gösteren telefonla ödeme sistemi Venmo kayıtlarını da paylaştı.

Kramer'le ortak tanıdık aracılığıyla tanıştıklarını belirten Carpenter, kendisi için bazı web siteleri ve sosyal medya yönetimi alanında çalışmalar yaptığını, yapay zeka alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

Olay

New Hampshire Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü sahte ses kaydında, Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtilmişti.

Sahte ses kaydıyla başkanlık ön seçimlerinde, "Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığının anlaşıldığı" bunun, "yasa dışı bir girişim" olduğu bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden'a aitmiş gibi paylaşılan ses kaydında, "Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak." ifadesi yer almıştı.

ETİKETLER
Joe Biden ABD
Sıradaki Haber
ABD'de yüksek irtifada tespit edilen bir balon takibe alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:18
Bakan Özhaseki: Sene sonuna kadar 200 bin konutu dağıtmış olacağız
04:08
İstanbul'da trafo yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
03:29
Sakarya'da tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
03:03
Kağıthane’de motosikletliler devriye gezen bekçiyi vurdu
02:10
Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı
02:08
Hakkari'de 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ukrayna'da savaşın izleri
Ukrayna'da savaşın izleri
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ