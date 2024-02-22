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Dünya
AA 22.02.2024 15:49

Biden'ın köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı açıklandı.

Biden'ın köpeğinin en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı
[Fotograf: AFP]

CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı.

Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis personelini ısırdığı belgelendi.

Belgelere göre, Commander, söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdı.

Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgeler, yalnızca Gizli Servis personelini kapsıyor.

ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı.

Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

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