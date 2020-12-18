Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak
[Fotoğraf: AA]
Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olarak görev yapacak.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.
İlk yerli Amerikalı bakan olacak
Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.
Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.
Etiketler: Joe Biden ABD ABD Başkanlık Seçimleri
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