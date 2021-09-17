ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, Başkan Joe Biden yönetiminin zirvede önceliklerinin COVID-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve insan hakları olacağını belirtti.

BM Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile katılacağını ifade eden Greenfield, Biden'ın COVID-19 endişesi nedeniyle BM Genel Kurulu'na hitabının ardından Washington'a döneceğini kaydetti.

Biden, konuşmasının ardından Washington'a dönecek

Greenfield, ''Başkan konuşmasını yapacak ve Washington'a geri dönecek. BM ile ilgili toplantılara sanal olarak katılmaya devam edecek.'' dedi.

Salgının yayılması endişesi nedeniyle heyetlerinin küçük olacağını ve diğer ülkelerden de heyetlerini küçük tutmalarını istediklerini ifade eden Greenfield, Biden'in New York'ta çok kısa süre kalacağını söyledi.