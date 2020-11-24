Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi durumunda 231 yıldır bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Deneyimli bir ekonomist ve işgücü piyasası uzmanı olan Yellen, Büyük Buhran'dan bu yana en sert krizden ülkeyi çıkarmaktan sorumlu olacak.

Biden'ın Demokrat destekçileri tarafından teyit edilen bu adımla Hazine'nin odak noktası artan ekonomik eşitsizlikle ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ilerici çabalara kayacak ve Trump yönetiminin salgın öncesinde vurguladığı vergileri düşürme ve finansal düzenlemeleri gevşeten yaklaşımından uzaklaşacak.

Koronavirüs salgınının tahribat yarattığı ekonomiyi canlandırmak için mali harcama musluklarının açılması çağrısında bulunan Yellen Hazine, Fed ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi'ne başkanlık edecek ilk kişi olacak.