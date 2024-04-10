Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2024 12:21

Biden'dan "Netanyahu'nun Gazze'deki eylemleri hata" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini "hata" olarak nitelendirdi.

Biden'dan "Netanyahu'nun Gazze'deki eylemleri hata" mesajı
[Fotograf: AFP]

Biden, ABD'de İspanyolca yayın yapan Univision kanalına verdiği mülakatta, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'yu Gazze'deki eylemlerinden dolayı eleştiren Biden, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum." dedi.

Biden, İsrail'e Gazze'de acil ateşkes sağlanması için adım atması ve insani yardımlara erişime izin vermesi çağrısında bulunarak "(Gazze'deki) İnsanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bunun hemen yapılması gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, 4 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini de gündeme getirerek WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurgulamıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail Joe Biden Netanyahu Gazze
Sıradaki Haber
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
12:18
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
12:15
Hakkari’de heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı
12:13
SUV otomobiller zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor
12:08
Bakan Tunç: Filistin'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor
12:08
BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 903 milyar lirayı aştı
Refah kentindeki bir okula sığınan Filistinliler, bayram namazını okulun bahçesinde eda etti
Refah kentindeki bir okula sığınan Filistinliler, bayram namazını okulun bahçesinde eda etti
FOTO FOKUS
Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı
Ayasofya ve Kocatepe'de bayram namazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ