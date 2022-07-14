Biden, resmi temaslarda bulunduğu İsrail'de, Başbakan Yair Lapid ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'te gerçekleşen buluşmada Biden ve Lapid, ABD ile İsrail arasında Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklerasyonu'nu imzaladıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, şöyle konuşu:

"İsrail; bağımsız, demokratik ve Yahudi bir devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu, her iki halkın yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümdür."

Biden, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme konusunda "iyimser"

İsrail ve Filistin'den sonra Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a gideceğine değinen Biden, "Yarın İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan Başkanı olacağım. Bu, önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliği ile görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım: Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj." diye konuştu.

Biden, Suudi Arabistan ziyaretinde İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme sağlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu ise "İyimserim." şeklinde yanıtladı.

Biden'dan Ukrayna mesajı

ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi.

Biden, şunları kaydetti:

"Putin'in Ukrayna'ya saldırısı, dünyanın her yerinde barış ve istikrar için bir meydan okumadır. Putin'in savaşı stratejik bir başarısızlık olmalı ve özgür dünya, Ukrayna'nın demokrasiye ulaşmasına yardım etme kararlılığımızı desteklemelidir. ABD, Rus şiddeti tarafından harap olan ve yerlerinden edilen Ukrayna ve Ukraynalıları desteklemeye devam edecektir."

"İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz"

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Biden, "İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Biden, şöyle devam etti:

"Diplomasinin, bu sonuca ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Ve bölgede, teröre destek veren balistik füze programı ve Hizbullah gibi teröristlere, uzantılarına silah aktarılması gibi İran'dan gelen tehditlere karşı koymak için İsrail ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Lapid: Tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar

Lapid, burada yaptığı açıklamada Biden'a hitaben, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı "diplomasinin işe yaramayacağını" söyledi.

"Dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimiz." diyen İsrail Başbakanı, "Kelimeler onları durduramayacak. Sayın Başkan, diplomasi onları durduramayacak. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmektir. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır." ifadelerini kullandı.

“İran rejiminin dünyayı aldatmaya devam ederse ağır bir bedel ödeyeceğini" savunan İsrail Başbakanı, "Orta Doğu'da artık bir alternatifimiz var. Büyüyor ve güç kazanıyoruz. Barışa inanan ılımlı ülkelerle ittifaklar oluşturuyoruz." dedi.

Lapid, İsrail-Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm" konusundaki tutumuna yönelik bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"İki devletli çözüm hakkında pozisyonumu değiştirmedim. İki devletli çözüm, Yahudi çoğunluğu olan İsrail için güçlü bir demokratik statünün garantisidir."

Biden'a nişan takdim edilecek

İsrail temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşecek olan ABD Başkanı Biden'a "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı" takdim edilecek. Biden ayrıca muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelecek.