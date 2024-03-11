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Dünya
AA 11.03.2024 08:37

Biden'dan "Gazze için çok çalışıyoruz" temalı ramazan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandı.

Biden'dan "Gazze için çok çalışıyoruz" temalı ramazan mesajı

İsrail'e güçlü desteği dolayısıyla özellikle Amerikalı Arap ve Müslümanlar tarafından yoğun şekilde eleştirilen ABD Başkanı Biden, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Tüm Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirten Biden, "Gazze'de yaşanan acıların farkında olduğunu" kaydetti.

Biden, açıklamasında, "Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü." değerlendirmesini yaptı.

2 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Biden, bu insanların acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

ABD'nin Gazze sahiline geçici liman kurmak üzere harekete geçtiğini anımsatan ABD Başkanı, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü yardımı ulaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorunu için kalıcı tek siyasi çözüm yolu olduğunu da vurguladı.

ABD Başkanı Biden ayrıca, "ABD'de İslamofobinin kesinlikle hiçbir yeri yok, bu ülke inanç özgürlüğü üzerine kurulmuş ve Müslüman göçmenler de dahil tüm göçmenlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir." değerlendirmesini yaptı ve ilk kez kendi döneminde İslamofobi ile Mücadele Ulusal Stratejisini hazırladıklarını belirtti.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Biden'a tepkilerini ön seçimlerde gösteren Amerikalı Arap ve Müslüman toplum, Biden yerine kararsız oy şeklinde tepkilerini ortaya koydu.

Biden ise açıklamalarında Gazze'de ateşkes için çok çalıştıklarını savunurken, İsrail'e gönderdikleri silah yardımları konusunda şu ana dek herhangi bir adım atmadı.

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