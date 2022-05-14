Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan BAE'nin yeni Devlet Başkanına tebrik
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Muhammed bin Zayid Al Nahyan için "uzun süredir arkadaşım" ifadesini kullandı.
Devlet başkanlığına seçilen Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik eden Biden, dün kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye devam edeceklerini iletti.
BAE'nin ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu belirten Biden, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için yeni devlet başkanı ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
BAE'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yeni Devlet Başkanı olarak seçildiği açıklanmıştı.
Etiketler: Joe Biden BAE Birleşik Arap Emirlikleri
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