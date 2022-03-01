Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için verdiği desteğin süreceğini belirten Biden, Kiev'e son dönemde yapılan güvenlik yardımlarını, ekonomik destek ve insani yardımları anımsattı.

Sivillerin yaşadığı alanlara yönelik saldırılar

Rusya'nın yaptıklarının hesabını vermesi için "müttefik ve ortak" ülkelerle süren çalışmaları ele alan iki lider, Batı'nın uyguladığı yaptırımların daha şimdiden Rus ekonomisi üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'da sivillerin yaşadığı alanlara yönelik saldırılarının arttığını kaydeden iki lider bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınlarına yapılan saldırıyı da görüştü.

Beyaz Saray, Biden ve Zelenkiy'nin telefon görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü bildirdi.