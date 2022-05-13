Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bugün Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

Biden'ın görüşmede ABD'nin Ürdün'e "sarsılmaz" desteğini yinelediğine işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Liderler bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve İsrail ile Batı Şeria'daki şiddetin sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve söylemin yumuşatılması için acil mekanizma oluşturulması konusunu görüştü."

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme güçlü desteklerini dile getirdiği ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunun korunmasının önemine işaret ettiği belirtildi.

Biden'ın Kral 2. Abdullah'ın Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasındaki öneminin altını çizdiği aktarılan açıklamada, liderlerin bölgedeki altyapı, enerji, su ve iklim yatırımlarının önemine işaret edildiği vurgulandı.