Haber Giriş: Kaynak: AA
Biden, temiz enerjiye 2 trilyon dolar ayıracak
ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayıracağını duyurdu.
Joe Biden, seçim kampanyasındaki iklim değişikliğiyle mücadele planının detaylarını paylaştı.
Buna göre Biden, ABD başkanlığına seçilirse yenilebilir temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım yapacak.
İnşa etmeyi planladığı rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve ekolojik sürdürülebilir evlerle de milyonlarca kişiye istihdam sağlanacağını savunan Biden, karbon salınımını ise 15 yıl içinde sıfıra indirerek yüzde yüz temiz enerji kullanımını hedefliyor.
Etiketler: joe biden temiz enerji abd seçimleriSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 21:00
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