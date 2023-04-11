Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 20:13

Biden: Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklaması hukuka aykırı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklamasının "tamamen hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Biden: Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklaması hukuka aykırı
[Fotograf: AA]

Başkan Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda'ya yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının "tamamen hukuka aykırı" olduğunu kaydeden Biden, gazetecinin "haksız bir şekilde tutuklandığını" açıkça bildirmelerinin dinamikleri değiştirdiğini ifade etti.

Joe Biden, uçakta Gerşkoviç'in ailesini arayacağını söyledi.

Teksas eyaletinde federal hakimin kürtaj için kullanılan bir ilacın reçete edilmesi ve dağıtımının yasaklanmasına yönelik kararına ilişkin soruları da yanıtlayan Biden, hakimin kararının kabul edilebilir sınırların tamamen dışında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda ziyareti kapsamındaki önceliğinin Hayırlı Cuma ve Windsor anlaşmalarının yürürlükte kalmasını sağlayarak barışı korumak olduğunu aktardı.

ETİKETLER
Joe Biden Rusya ABD
Sıradaki Haber
BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:43
Çin, DSÖ'ye kuş gribinin A türünün bulaştığı bir kişinin öldüğünü bildirdi
21:38
Bosnalı Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırımı engelledik
21:28
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
21:28
Antalya'da yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla denetleniyor
21:22
YTB Başkanı Eren yabancı öğrencilerle iftarda buluştu
21:29
Güney Afrika'da kendine ölü süsü vererek hapisten kaçan mahkum yakalandı
Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
FOTO FOKUS
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ