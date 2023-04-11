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Dünya
AA 11.04.2023 19:42

Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu duyuruldu.

Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.

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