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Dünya
AA 29.11.2024 10:10

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısını kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısını kınayarak, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yinelendi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısını kınadı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısını "şoke edici" bularak kınadı.

ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini anımsatan Biden, "ABD, Ukrayna'yı ve özgürlük mücadelesini desteklemek üzere 50'den fazla ülkeyle birlikte hareket etmektedir" ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok Ukraynalı sivilin elektriksiz kaldığını belirterek, ABD hükümetinin, Ukrayna'nın kışa hazırlığı amacıyla enerji şebekesinin dayanıklılığını artırmasına yardımcı olmak için çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

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