Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum
[Fotograf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum" dedi.
Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Ben görüşmelerimin her zaman verimli geçtiğine inanıyorum." yanıtını verdi.
Biden, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." diye cevapladı.
Etiketler: Joe Biden Vladimir Putin Ukrayna Rusya
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