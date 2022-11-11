ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Ben-Gvir'in Kah hareketinin kurucu Kahane'yi övmesine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Price, "Bir terör örgütünün mirasını kutlamak tiksindiricidir. Bunun için başka bir kelime yok. Bu tiksindirici bir şeydir ve daha önce de söylediğimiz gibi Kahane Chai'nin mirasından ve şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının retoriğinin kullanılmasından endişe duyuyoruz. Kışkırtmaları kınadık. Şiddeti ve ırkçılığın tüm biçimlerini kınadık" dedi.

Price, ABD'nin Kahane'yi "Özel Küresel Terör Listesine" almasının iyi nedenleri olduğunu belirterek, tüm tarafları sakin olmaya, ölçülü davranmaya ve Kudüs de dahil olmak üzere gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdıklarını aktardı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meir Kahane'nin ölümünün 32. yıl dönümü anmasına katılacağını söyleyerek, Kahane'nin İsrail'e olan sevgisini, Sovyetler Birliği Yahudileri lehine ve antisemitizme karşı mücadelesini takdir ettiğini belirtmişti.

Ben Gvir'in bakan olması bekleniyor

Kahane'ye övgülerde bulunan Ben Gvir'in önümüzdeki günlerde Binyamin Netanyahu tarafından kurulan hükümette bakanlık görevi alması bekleniyor.

Ben-Gvir, Araplara karşı mutlak düşmanlığı ve İsrail'in sadece Yahudilerin yaşadığı bir devlet olması için Filistinlilerin Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrılarıyla Kahane'nin sıkı bir takipçisi olarak görülüyor.

El Halil’de 1994'te İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak toplu katliam yapan Baruch Goldstein'a hayranlığını gizlemeyen Ben-Gvir, yeni hükümette polis ve güvenlik güçlerinden sorumlu Kamu Güvenliği Bakanlığına talip olduğunu farklı platformlarda dile getirmişti.

İsrail basını, Ben-Gvir gibi fanatik bir ismin polisten sorumlu bakanlığa getirilmesinin içeride ve dışarıda kendisi için sorun çıkaracağını hesaplayan Netanyahu'nun bu talebini karşılıksız bırakacağını değerlendiriyor.