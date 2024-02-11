Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2024 21:41

Biden Netanyahu'yu "Refah" konusunda uyardı

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Refah'ta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı bir planı olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiğini iletti.

Biden Netanyahu'yu "Refah" konusunda uyardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Beyaz Saray, Biden ve Netanyahu'nun, "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Buna göre Biden, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yineledi.

ABD Başkanı Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilen açıklamaya göre, Biden ayrıca, "Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlama yönündeki ortak hedefi" yeniden teyit etti.

Mısır'dan İsrail'e "Refah" uyarısı: Vahim sonuçları olur
Mısır'dan İsrail'e "Refah" uyarısı: Vahim sonuçları olur

İsrail'den Refah kentine saldırı hazırlığı

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Joe Biden Netanyahu Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrail, Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi işgal birimi kurmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Batman'da gölette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
22:45
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü tutuklandı
22:43
Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı
22:31
BAE: Dubai, uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir oldu
21:26
MSB, Antartika'da seyir haritası üretimi faaliyeti gerçekleştiriyor
21:10
Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
FOTO FOKUS
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ