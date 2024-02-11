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Dünya
AA 11.02.2024 20:59

İsrail, Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi işgal birimi kurmayı planlıyor

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki saldırılar devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi işgal birimi kurmayı planladığı duyuruldu.

İsrail, Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi işgal birimi kurmayı planlıyor
[Temsili fotoğraf: AP]

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Doğu Kudüs'te “Nofei Rachel” isimli bir işgal biriminin kurulmasını planlıyor.

Habere göre, 650 konuttan oluşacak söz konusu yer, Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan ve Filistinlilerin yaşadığı Umm Tuba beldesinin yakınına inşa edilecek.

Aşırı sağcı işgal birimi savunucularının planlamaya dahil olduğu belirtilen haberde, Adalet Bakanlığının son yıllarda benzer planların yürütülmesinde önemli bir aktör olduğu da aktarıldı.

Haberde, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi işgal birimlerinin İsrail makamlarından “olağanüstü hızlı onaylar” aldığı vurgulandı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den daha önce yapılan yazılı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için 25 Aralık'ta üç ihale açtığı belirtilmişti.

Buna göre Kudüs'teki Scopus Dağı'nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi'nde 1039, Doğu Kudüs'ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi işgal biriminde de 300 konut inşa edileceği aktarılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi "yerleşim birimleri" uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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