Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Kraliçe'nin cenazesine katılacağı için BM Genel Kurulu'na 21 Eylül'de hitap edecek
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
ABD Başkanı Biden, 19 Eylül'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağı için BM Genel Kurulu'na hitabını ilk gün değil, 21 Eylül'de yapacak.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Joe gelecek hafta Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ve bu nedenle hitabının BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü gerçekleşmeyeceğini söyledi.
ABD Başkanları, ev sahibi ülke olarak her yıl eylül ayının üçüncü haftası salı günü başlayan BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü Brezilya'dan sonra 2. sırada konuşuyor.
Etiketler: Joe Biden ABD İngiltere İkinci Elizabeth
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