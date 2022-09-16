ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Joe gelecek hafta Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ve bu nedenle hitabının BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü gerçekleşmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanları, ev sahibi ülke olarak her yıl eylül ayının üçüncü haftası salı günü başlayan BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü Brezilya'dan sonra 2. sırada konuşuyor.