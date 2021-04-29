Dış politikada Çin ve Rusya'ya ayrı bir parantez açan Joe Biden, "Çin ile çatışma peşinde değiliz" dedi. Ancak ülkesinin çıkarlarını korumaya devam edeceğini söyledi.

Rusya ile ilişkilere de dikkati çeken Biden, "Rusya’nın seçimlerimize müdahalesine, hükümetimiz ve işletmelerimize siber saldırısına orantılı yanıtlar verdik" dedi.

"Beyaz ırkçılık bir terörizmdir ve bunu görmezden gelemeyiz"

ABD'nin ortak çıkarlar noktasında Rusya ile iş birliği içinde olabileceğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının dünya için ciddi tehdit olduğunun da altını çizdi.

Biden, ABD'de yükselen ırkçılığa da vurgu yaptı. "Beyaz ırkçılık bir terörizmdir ve bunu görmezden gelemeyiz" ifadesini kullandı.

