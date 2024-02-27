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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
27.02.2024 01:53
, 27.02.2024 01:57
SON GÜNCELLEME
27.02.2024 01:57
Bıden: İsrail Hamas görüşmelerinde pazartesiye kadar ateşkes sağlanmasını umuyorum
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Hamas görüşmelerinde pazartesiye kadar ateşkes sağlanmasını umduğunu söyledi.
[Fotoğraf Arşiv : AFP]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Joe Biden
ABD
İsrail
Hamas
Filistin - İsrail Çatışması
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