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Dünya
Reuters 27.02.2024 01:53

Bıden: İsrail Hamas görüşmelerinde pazartesiye kadar ateşkes sağlanmasını umuyorum

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Hamas görüşmelerinde pazartesiye kadar ateşkes sağlanmasını umduğunu söyledi.

Bıden: İsrail Hamas görüşmelerinde pazartesiye kadar ateşkes sağlanmasını umuyorum
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

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