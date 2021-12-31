Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ile Putin görüşmesi sona erdi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konuların ele alındığı telefon görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ana maddesi ise Ukrayna'daki durumdu.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği açıklandı.
Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı ifade edildi.
ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği vurgusu öne çıktı.
Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.
Etiketler: ABD Joe Biden Vladimir Putin
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