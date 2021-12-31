ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği açıklandı.

Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı ifade edildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği vurgusu öne çıktı.

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.