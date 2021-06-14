Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık
[Fotoğraf: AA ]
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/elTPFnT4j4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı" dedi.
"Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum"
Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Etiketler: ABD Joe Biden NATO Türkiye- ABD İlişkileri
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