ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/elTPFnT4j4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı" dedi.

"Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum"

Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" diye konuştu.