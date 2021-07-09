Kararnameyi imzalamadan önce değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın tarihi bir ekonomik toparlanmanın ortasında olduğunu söyledi.

Biden, başarılı aşılama programı ve kurtarma paketinin ekonomiyi en kötü krizden çıkardığını, 40 yılın en yüksek ekonomik büyüme performansı yolunda ilerlediklerini vurguladı.

"Amerikan kapitalizminin temelinde basit bir fikir var"

Ekonomik toparlanma yolundaki iniş ve çıkışları atlatmaları için aileleri, küçük işletmeleri, eyalet ve yerel yönetimleri desteklemeye devam edebileceklerinin altını çizen Biden, ekonominin tekrar yoluna girmesiyle stratejisinin ikinci aşamasında uzun vadeli büyümeyi sağlayarak ilerleme kaydedeceklerini aktardı.

Biden, seçim kampanyası sırasında adil rekabeti ekonomiye geri getireceğini söylediğini anımsatarak, "Amerikan kapitalizminin temelinde basit bir fikir var: açık ve adil rekabet." dedi.

"Rekabetsiz kapitalizm, kapitalizm değildir, sömürüdür"

Son yıllarda daha az rekabet gördüklerine dikkati çeken Biden, "Tüketiciler için rekabet etmek yerine rakiplerini tüketiyorlar. İşçiler için rekabet etmek yerine, emek üzerinde üstünlük sağlamanın yollarını buluyorlar." diye konuştu.

Biden, rekabet eksikliğinin fiyatların yükselmesine ve çalışanların zarar görmesine neden olduğunu vurgulayarak, rekabet azaldıkça işletmelerin inovasyon veya iş gücüne yatırım yapma baskısını hissetmediklerini, bunun da çalışan aileler ve ekonomiye zarar verdiğini ifade etti.

Zamanla gerçek kapitalizmin açık ve adil rekabete dayanan temel Amerikan fikrinin kaybedildiğini dile getiren Biden, "Rekabetsiz kapitalizm, kapitalizm değildir, sömürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, imzaladığı kararnamenin federal hükümetin antitröst yasalarının tam ve agresif bir şekilde uygulanmasını taahhüt ettiğini belirtti.

İş gücü piyasası, sağlık, ulaşım gibi alanlarda düzenlemeler yer alıyor

Kararnamede, iş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık gibi alanlarda rekabeti teşvik etmeye yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Kararname ile ekonomik hareketliliği engelleyen "gereksiz" mesleki lisans gerekliliklerinin sınırlandırılması, iş değiştirilmesinin kolaylaştırılması ve ücretlerin artırılmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Banka değiştirmede kolaylık

Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) küçük işletmeler için daha az seçenek bırakan birleşmeleri dikkatlice incelemesi ve kurumları antitröst yasalarını sıkıca uygulamaya yönlendirmesine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı kararname, FTC'nin büyük teknoloji şirketlerine ilişkin rekabet endişelerini ele almak ve rekabetçi olmayan anlaşmaları yasaklamak ya da sınırlandırmak için kurallar yayımlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Kararname ile tüketicilerin banka değiştirmelerini kolaylaştıracak, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürecek, çiftçileri güçlendirecek ve gelirlerini artıracak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.