Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden ABD Başkanı Joe Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde COVID-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz" dedi.

Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayan Biden, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz" dedi.

20 milyon ilaç sipariş edildi

Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan COVID-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak" dedi.

Vaka sayısı 1 milyonu aştı

Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, ABD’de günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki COVID-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 oldu.