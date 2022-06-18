Bisikletiyle gazetecileri selamladı, tam durduğu sırada dengesine kaybederek düştü.

ABD'nin Rehoboth sahilinde ekibiyle bisikletle dolaşırken dengesini kaybederek yere düşen 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’in yardımına korumaları koşarken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.

Joe Biden duruma ilişkin, vatandaşlarla sohbet etmek için durduğu sırada pedala takılan bisiklet ayakkabısını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybettiğini söyledi.

Ayakkabısı bisikletin pedalına takılan Biden