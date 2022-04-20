ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını söyledi.

"Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu COVID-19 ve Vladimir Putin'dir."

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını vurguladı.

"Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu."

"Ülkede artan fiyatların sorumlusu COVID-19 ve Vladimir Putin'dir."



ABD Başkanı Joe Biden sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ülkede son dönemde artan enflasyon ve yükselen akaryakıt fiyatlarından büyük oranda Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu. https://t.co/Mwh4fT5SVw pic.twitter.com/Fcik0DMgr1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2022

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, bu çerçevede petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını anımsattı.