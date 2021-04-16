Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben, Indianapolis'te bir FedEx tesisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildik. Silahlı tek bir kişi, gecenin karanlığında 8 kişiyi öldürdü ve birçok kişiyi yaraladı" açıklamasını yaptı.

Son dönemde Georgia'nın Atlanta kentinde, Colorado'nun Boulder bölgesinde, Güney Carolina'da ve daha birçok yerde ardı ardına silahlı saldırılar yaşandığını anımsatan Biden, "Indianapolis'teki saldırının nedeni ve diğer önemli bilgilere ilişkin kritik detayları beklerken Beyaz Saray'daki, kamu binaları ve alanlarındaki, askeri binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını veriyorum. En son bu talimatı vereli daha iki hafta olmuştu" dedi.

"Amerika'da silahlı şiddet, bir salgın"

ABD'de birçok ailenin yakınlarının akıbetini öğrenmek için endişeyle beklediğini belirten Biden, "Amerika'da silahlı şiddet, bir salgın. Bunu kabul etmemeliyiz. Harekete geçmemiz lazım" mesajını verdi.