Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Biden'ın, 3 Mart Cuma günü Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

"Şansölyenin ziyareti, ABD ile NATO müttefikimiz Almanya arasındaki derin dostluk bağlarını yeniden tasdik etmek için bir fırsat." ifadesini kullanan Jean-Pierre, iki liderin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde, Ukrayna'ya verilen destek, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi gibi konuları ele alacağını kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Scholz'un ayrıca, Çin'in çıkardığı zorluklar karşısında birlikte çalışmak ve Hint-Pasifikteki işbirlikleri dahil, bir dizi bölgesel ve küresel güvenliği ilgilendiren konularda süregelen işbirliklerini masaya yatıracaklarını aktardı.