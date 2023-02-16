Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Ukrayna tarafının inisiyatifiyle yapılan görüşmede Zelenskiy ile iki ülke arasındaki beşeri ilişkileri ele aldı.

Tokayev, görüşmede, Kazakistan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı ihtilafın Birleşmiş Milletler Şartı ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde diplomatik çözümüne ilişkin tutumunu bir kez daha teyit etti.