Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokayev ile Zelenskiy telefonda görüştü
[Fotograf: AA]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Ukrayna tarafının inisiyatifiyle yapılan görüşmede Zelenskiy ile iki ülke arasındaki beşeri ilişkileri ele aldı.
Tokayev, görüşmede, Kazakistan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı ihtilafın Birleşmiş Milletler Şartı ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde diplomatik çözümüne ilişkin tutumunu bir kez daha teyit etti.
Etiketler: Kazakistan Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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