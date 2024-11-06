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Dünya
AA 06.11.2024 17:51

Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama yaşandı

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama yaşandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Dahiye'deki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından yaşandı.

Sözcü, 3'ü Hureyk ve Leyleki mahallerinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret ederek tahliye uyarısı yapmıştı.

İsrail, Dahiye'yi en son 2 Kasım'da hedef almıştı

İsrail ordusu şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine son olarak 2 Kasım'da saldırı düzenlemiş, Dahiye bölgesindeki bir apartmana yönelik saldırıda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları 1 Kasım'da ise Dahiye'nin çeşitli bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

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