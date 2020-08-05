Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından başkent can pazarına döndü.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar 113 kişi öldü, en az 4 bin kişi yaralandı.

Beyrutlular, patlama anı ve sonrasında neler yaşandığını anlattı.

Patlamanın tanıklarından bir vatandaş, "Evde 3'üncü kattaydım. İlk patlamadan sonra ev sallandı ve deprem olduğunu düşündük. Ama sonra, belki 10 veya 15 saniye sonra 2'nci patlama yaşandı." dedi

Diğer bir Lübnanlı ise, "Evdeydik, hava fişek gibi sesler duyduk. Limanda yanan bir konteyner olduğunu düşündük ve birkaç saniye sonra havada uçuyorduk." ifadesini kullandı.

Lübnanlı yönetmen Philippe Aractingi ise, olaya ilişkin, "Savaş gördüm, savaşı filme aldım. Ama bu bir felaket. Ben hiç böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini açıklamıştı.