Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.

Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.

Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.

Patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin cesedine daha ulaşıldı

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.