Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 484 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 464'e, vaka sayısının da 153 bin 599'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta saysının ise 109 bin 790'a ulaştığı kaydedildi.