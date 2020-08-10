Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 5 bin 464'e yükseldi.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 484 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 464'e, vaka sayısının da 153 bin 599'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta saysının ise 109 bin 790'a ulaştığı kaydedildi.
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