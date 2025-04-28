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Dünya
AA 28.04.2025 06:54

Beyrut'ta İsrail'in hedef aldığı bölgede "binaların tahliyesi için" anonslar yapıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in dünkü hava saldırısıyla bir binayı bombaladığı bölgede tahliye anonsları yapıldı.

Beyrut'ta İsrail'in hedef aldığı bölgede "binaların tahliyesi için" anonslar yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde savaş uçaklarıyla bombaladıkları binada, füzelere ait tehlikeli kimyasal maddeler ve patlayıcı kalıntıların olduğunu iddia etti.

Adraee, "Bölge sakinlerinin olay yerinden ve o tehlikeli maddelerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İsrail'in dün bir binayı hava saldırılarıyla bombaladığı Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'nde anonslar yapılarak, insanların yarına kadar yakın binaları tahliye etmeleri istendi.

Bölgeden sosyal medyaya düşen görüntülerde, binaların tahliyesine yönelik anonsların yapıldığı ve insanların girişini engellemek için yakın caddelerin bazı gruplar tarafından kapatıldığı görülüyor.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra 3 füzeyle bombalamıştı.

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