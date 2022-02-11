Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 20:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Beyrut’ta akaryakıt yüklü kamyon patladı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Etrafa saçılan alevler paniğe neden olurken, olayda can kaybı olmadı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda şiddetli patlama meydana geldi.
Etrafa saçılan alevler paniğe neden olurken, patlama sonrası etrafı yoğun bir duman tabakası kapladı.
Civardaki araçlar, elektrik direkleri ve evlerin balkonları zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik normal seyrine geri döndü.
Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
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