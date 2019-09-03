Ã‡ekya’nÄ±n Brno kentinde, 16 haftalÄ±k hamile olan MrtvÃ¡ Eva, geÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen Eva, makinelere baÄŸlÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

15 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼, sezaryen ile Eliska adÄ± verile bebek yaÅŸama gÃ¶zlerini aÃ§arken, annesi Eva’nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu makineler, ailesinin de izni ile kapatÄ±ldÄ±.

'Eliska bebek saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde dÃ¼nyaya geldi'

Nisan ayÄ±nda hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Eva’nÄ±n karnÄ±ndaki fetÃ¼s, yaklaÅŸÄ±k 300 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaydÄ±. Brno Ãœniversite Hastanesindeki doktorlar, hastanede makinelere baÄŸlÄ± olarak 3,5 ay geÃ§iren Eva’yÄ± ameliyathaneye aldÄ±.

Sezaryen ile dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Eliska bebeÄŸin, doÄŸduÄŸunda 2 kilo 130 gram olduÄŸu ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Doktorlar Eliska’nÄ±n, felÃ§ geÃ§iren bir anneden doÄŸan bebekler arasÄ±nda kilosu en yÃ¼ksek olanlardan biri olduÄŸunu belirtti.

'Ailenin izniyle anne solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±'

BaÅŸarÄ±lÄ± operasyonÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Anesteziyoloji, ResÃ¼sitasyon ve YoÄŸun TÄ±p Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Roman Gal, “DoÄŸum yaptÄ±ktan sonra ailenin huzurunda anneyi solunum cihazÄ±ndan ayÄ±rdÄ±k. Annenin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼n, kÄ±zÄ± Eliska'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ oldu. Anne ne yazÄ±k ki, klinik olarak Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼ ve bu prosedÃ¼r Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼” ifadelerini kullandÄ±. AyrÄ±ca, bebeÄŸin emzirilmesini, Eva’nÄ±n eÅŸi Vojtech’in kÄ±z kardeÅŸi Ã¼stlendi.

'TÄ±p tarihini yeniden yazdÄ±lar'

Jinekoloji ve Obstetrik KliniÄŸi BaÅŸkanÄ± Pavel Ventruba, “DÃ¼nyada bÃ¶yle sadece 20 vaka var. Brno'daki doktorlar ve hemÅŸireler, tÄ±p tarihini yeniden yazdÄ±lar. Klinik olarak Ã¶lÃ¼ kabul edilen gebe bir kadÄ±ndaki yaÅŸamsal faktÃ¶rleri 3,5 ay sÃ¼reyle stabil tuttular” aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Olay

21 Nisan gÃ¼nÃ¼ Vojtech, eve geldiÄŸinde eÅŸi Eva’yÄ± bilincini kaybetmiÅŸ ÅŸekilde buldu. Helikopterle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Eva, bilinÃ§siz bir durumda, dolaÅŸÄ±mÄ± sabit tutularak ve vÃ¼cut sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltÄ±larak, ResÃ¼sitasyon ve YoÄŸun TÄ±p BÃ¶lÃ¼mÃ¼ne alÄ±ndÄ±. KarnÄ±ndaki fetÃ¼sÃ¼n kalbinin de dÃ¼zenli bir ÅŸekilde attÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Eva, beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ sebebiyle bir annenin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getiremediÄŸi iÃ§in bu sorumluluk ailesine ve hastanedeki hemÅŸirelere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ailesi, haftada birkaÃ§ kez ve daha sonra gÃ¼nde birkaÃ§ kez Eva’yÄ± ziyaret etti. DoÄŸmamÄ±ÅŸ bebekle konuÅŸtular, Ã‡ek ÅŸarkÄ±larÄ± sÃ¶ylediler, ÅŸiirler okudular ve klasik Ã‡ek masallarÄ±nÄ± okudular. Bu sÃ¼reÃ§ zarfÄ±nda da Eva’nÄ±n karnÄ±na masaj yaptÄ±lar.

Kaynak: DHA