Beyaz Saray'dan net mesaj: Yasa dışı göçmenler sınır dışı ediliyor

Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın 2. dönem başkanlığının ilk basın brifinginde Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Basın brifinginde ağırlıklı olarak sınır güvenliği, bazı federal fonların askıya alınması ve ekonomideki adımlar gibi başlıklara değinen Leavitt, Trump yönetimi olarak bu konuların tamamında net adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

Leavitt, ABD sınırlarından yasa dışı olarak geçen herkesin "suçlu" olduğunu savunarak, bu kişilerin sınır dışı edileceğini kaydetti.

Bugüne kadar sınır dışı edilenlerin kaçının suçlu olduğuna ilişkin bir soruya ise Leavitt, "Hepsi, çünkü ulusumuzun kanunlarını çiğnediler ve bu nedenle suçlular. Göçmenlik yasalarımızı çiğneyen birini suçlu olarak görmek büyük bir kültür değişimidir. Eğer ulusumuzun yasalarını çiğnemişlerse, evet, onlar birer suçludur." yanıtını verdi.

Federal fonların askıya alınması

Leavitt, Trump'ın bazı federal fonların askıya alınmasıyla ilgili başkanlık kararnamesine de açıklık getirerek, bireysel olarak federal kurumlardan yardım alan hiç kimsenin aldığı yardımın kesilmeyeceğini ancak bazı federal kurumların fonlarının Trump'ın ajandasıyla uyumlu olup olmadığından emin olana kadar bu fonları durdurduklarını belirtti.

ABD'li sözcü, "Burada bazı federal fonların askıya alınması veya durdurulmasından bahsediyoruz, Başkan Trump'ın öncelikleri ve politikalarıyla uyumlu olup olmadıklarına bakılacak." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, durdurulan fonlardan ikisine örnek verirken, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ayrıldığı için buraya tahsis edilen 37 milyon dolarlık fonun son anda engellendiğini, ayrıca önceki Joe Biden yönetimi döneminde "Gazze'ye gönderilecek prezervatifler" için ayrılan 50 milyon dolarlık fonun durdurulduğunu anlattı.

Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Husileri terör örgütleri listesinden çıkarmasının hata olduğunu ve kendilerinin bu kararı geri çevirdiklerini kaydetti.

Leavitt ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fon aktarmasının mümkün olmadığını, bu konuda da gerekeni yapacaklarını söyledi.

Beyaz Saray "yeni medya" üyelerine de açılacak

Öte yandan 27 yaşındaki ABD'li sözcü Leavitt, Trump döneminde Beyaz Saray basın odasının bundan sonra sadece medya kuruluşlarına değil, aynı zamanda "yeni medya" olarak nitelendirdiği bağımsız gazetecilere, dijital haber platformlarına ve sosyal medya içerik üreticilerine de açık olacağını belirtti.

Leavitt, basın brifingleri başlarken yeni medya muhabirlerinden soru alacağını ve geleneksel medyanın yanı sıra dijital platformlar ile sosyal medyaya da soru hakkı vereceğini söyledi.