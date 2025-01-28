BM: ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini resmi olarak bildirdi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
ABD'nin ayrılma kararını resmi olarak mektupla Guterres'e ilettiğini belirten Dujarric, ABD'nin 27 Ocak 2026'dan itibaren Paris İklim Anlaşması'na taraf olmayacağını kaydetti.
Anlaşmanın 12 Aralık 2015'te imzalandığını anımsatan Dujarric, ABD'nin daha önce 4 Kasım 2020'de de Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlattı.
BM Sözcüsü, BM'nin, Paris İklim Anlaşması'nı ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirmişti.
İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.
Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na yeniden taraf yapmıştı.